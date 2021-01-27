В Бресте Госконтроль проверяет культурное пространство «КХ»

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В Бресте 27 января сотрудники Департамента финансовых расследований Госконтроля пришли домой к руководителю культурного пространства «КХ» Оксане Гайко. В квартире провели осмотр.

Теперь, как сообщает телеграм-канал журнала «Бинокль», сотрудники едут осмотреть само культурное пространство.

Чем вызван интерес финансовой милиции к культурному пространству, пока не известно.

«Прастора КХ» («Крылы халопа») – культурная площадка, где проводят выставки, презентации, лекции и другие культурно-образовательные мероприятия. Пространство создано в 2014 году коллективом независимого театра «Крылы халопа».

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