В Беларуси с 28 января дорожает автомобильное топливо. Фото: infotrans.by

С 28 января снова дорожает автомобильное топливо. Об этом сообщили на сайте «Белнефтехима».

Топливо подорожает на 1 копейку. Так, с 28 января стоимость 1 литра бензина АИ-95-К5-Евро составит 1 рубль 82 копейки, 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 72 копейки, 1 литра бензина АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 4 копейки и 1 литра ДТ – 1 рубль 82 копейки.

Предыдущее подорожание топлива на 1 копейку произошло 21 января.

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