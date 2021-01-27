Тихановская, Латушко и Цепкало составили «План победы-2021». Что в нем?

Тихановская, Латушко и Цепкало составили «План победы-2021».

Пресс-служба Светланы Тихановской сообщила, что команды ее офиса, Координационного совета, Народного антикризисного управления, а еще - Вероника и Валерий Цепкало - встретились и составили план действий оппозиции на февраль и весну. Кратко приводятся основные моменты:

– помощи людям, которые пострадали от репрессий;

– наращивания протестной активности;

– экономического и политического давления на режим;

– поддержки местных сообществ;

– создания безопасных инструментов для выражения голоса большинства;

– увеличения поддержки демократических сил со стороны госслужащих;

– возврата законности и наказания виновных в насилии.

Другие подробности пока не раскрываются. Сообщается, что они будут озвучены постепенно. На следующей неделе лидеры демократических сил организуют пресс-конференцию, где расскажут детали плана.

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