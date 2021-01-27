В нескольких кварталах Новой Боровой 28 января не будет горячей воды и отопления. Фото: minsk-region.gov.by

В нескольких кварталах Новой Боровой в четверг, 28 января, не будет горячей воды и отопления. Об этом сообщили в телеграм-канале «А-100 Комфорт».

- В четверг, 28 января, в нескольких кварталах микрорайона Новая Боровая, среди которых «Нескучны сад», «Центральный парк», «Цветной квартал», «Северное сияние» и «Квартал-парк» будут отсутствовать горячая вода и отопление. Это связано в тем, что на котельной «Копище-2», которая находится на улице Камова, будут проводится профилактические работы, - написано в сообщении компании.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что горячая вода и отопление будут отсутствовать в Новой Боровой 26 января. Но профилактические работы было решено перенести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новой Боровой снова были проблемы с водой и отоплением.

Неполадки устранили ближе к ночи 14 января. (подробности)

Снова без отопления: что произошло в Новой Боровой 16 января.

Это уже второй инцидент в этом микрорайоне за неделю. (подробности)