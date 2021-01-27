В декабре 2020 года в Беларуси зарегистрировали собственную породу коров

В Беларуси зарегистрировали собственную породу коров. Фото: БелТА
В декабре 2020 года в Беларуси зарегистрировали новую породу коров. Об этом сообщает БелТА.
- Была создана новая порода коров отечественной селекции, которая называется белголштин. На данный момент насчитывает миллион голов. В декабре 2020 года новая порода коров была зарегистрирована. Ее потенциал продуктивности оценивается на уровне 12 тонн молока на одно животное, в котором содержится 3,6% жира и 3,2% белка, - рассказал председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.
По его словам, данные показатели – очень хорошие.
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