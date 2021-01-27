Лукашенко освободил от должности главу МЧС Владимира Ващенко

Лукашенко освободил от должности Министра по ЧС Ващенко. Фото: БелТА

Александр Лукашенко освободил от должности Министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

- Владимир Ващенко был уволен в запас по возрасту (Ващенко 62 года - Ред.) с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия, - написано в сообщении.

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал в среду, 27 января.

О том, кто займет место Ващенко - пока не сообщается.

Владимир Ващенко был назначен главой МЧС в декабре 2010 года.

С 1976 по 1978 годы он проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1983 году Ващенко окончил Могилевский машиностроительный институт. В 2020 году окончил Командно-инженерный институт МЧС по специальности «Пожарная техника и безопасность».

Владимир Ващенко также избирался депутатом Могилевского областного Совета депутатов.

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