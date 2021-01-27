МИД России: белорусский народ разберется, кто ему подлинный друг, а кто готов пожертвовать его благополучием в погоне за геополитической выгодой

Российские журналисты узнали в своем МИДе, зачем было поддерживать Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

27 января российский МИД собрал пресс-конференцию, посвященную итогом деятельности ведомства. Помимо прочего журналисты задали вопрос и о Беларуси

- Какой был смысл в поддержке Лукашенко, если из-за этого а) пришлось свернуть интеграционный проект и б) в стране ускорился рост прозападных настроений? - спросили журналисты.

- Российская сторона поддерживает не персоналии, а суверенный выбор белорусского народа, который был сделан в ходе президентских выборов, - ответил представитель МИДа России. - Считаем Александра Лукашенко законно избранным главой государства. Безусловно, в республике назрели определенные изменения политического устройства, и белорусские власти взяли курс на его модернизацию. Насколько мы понимаем, в ходе шестого Всебелорусского народного собрания будут обсуждаться ключевые направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на предстоящую пятилетку.

Совместная работа по продвижению различных программ в рамках Союзного государства не останавливалась, она активно продолжается. Убеждены, что эта линия не должна быть подвержена конъюнктурным колебаниям, так как отвечает глубинным интересам народов наших братских стран.

К сожалению, сейчас против официального Минска, как и России развязана настоящая информационная война с использованием современных средств и методов манипулирования общественным мнением в целях радикализации протестных выступлений. Не сомневаемся, что мудрый белорусский народ сможет противостоять этому вмешательству и давлению извне, самостоятельно определит собственное будущее и разберется, кто ему подлинный друг и «всесезонный» союзник, а кто готов легко пожертвовать его благополучием и стабильностью в погоне за геополитической выгодой. Со своей стороны намерены активно развивать взаимовыгодное российско-белорусское сотрудничество по всему спектру отношений и всемерно укреплять связи между нашими братскими народами.

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