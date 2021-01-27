Фильм «Озеро радости» по одноименному роману Мартиновича попал в лонглист «Оскар»

Фильм «Озеро радости» попал в лонглист «Оскар». Фото: кадр из кинокартины

Фильм «Озеро радости», который был снят по одноименному роману Виктора Мартиновича, попал в лонглист кинопремии «Оскар». Об этом сообщил на своей странице в Facebook режиссер картины Алексей Полуян.

Результаты отбора станут известны уже 8 февраля 2021 года.

Фильм «Озеро радости» длится 30 минут. Он вышел в прокат в 2019 году. Картина рассказывает о девятилетней девочке Ясе, которая переживает смерть своей матери. Отец девочки привозит ее в интернат, из которого она решает убежать. Роль Яси исполнила девятилетняя воспитанница «SOS-деревни» в Могилеве Анастасия Пляц. Девочка, по сути, сыграла в фильме роль самой себя. Разница лишь в том, что в интернат ее привела мама, а не папа.

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