В Минской области в 2020 году среди заразившихся COVID-19 более 11% составили дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минской области в 2020 году среди заразившихся коронавирусом более 11% составили дети, а 88,1% - взрослые. Данную статистику приводит БелТА.

- Эпидемический процесс в Минской области в 2020 году протекал волнообразно и с двумя выраженными подъемами. COVID-19 регистрировался в различных возрастных группах. Среди заразившихся коронавирусом преобладали взрослые – 88,1%. Что касается детей, то среди них было зарегистрировано 11,9% заразившихся, - пояснили в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В ведомстве добавили, что профилактические и противоэпидемические мероприятия позволили сохранить стабильную эпидситуацию в Минской области.

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