Жестокое убийство под Несвижем: минчанин забил топором своего нового знакомого. Фото: МВД РБ.

Труп нашли 25 января в лесу в Барановичском районе. Делом занялись следователи районной милиции, областного УВД, следователей. В результате цепочку удалось распутать и найти причастных к убийству.

Оказалось, что погибший был гастарбайтер – подолгу работал в России. А домой приезжал очень редко – последний раз был в Беларуси 2 января. Свое последнее возвращение на родину он отметил на широкую ногу. И вот же день его поймали на улице в пьяном виде, и оформили на него протокол. Но это не помешало мужчине продолжать веселье. По сути, в райное время и с разными людьми он пьянствовал еще две недели. В тот роковой вечер он оказался в одном из домой в Несвижском районе. Его туда позвал 42-летний минчанин – это был дом его родителей. Там новые знакомые продолжили выпивать. Однако быстро все изменилось: хозяин внезапно схватил топор и ударил гостя по голове, а затем – несколько раз ножом в шею и ногу. Ранения были смертельные.

Мужчина позвал 45-летнего соседа, и тот помог избавиться от трупа. Тело завернули в одеяло, вывезли на машине в Барановичский район и сбросили в кювет у дороги. Вещи и одежду погибшего оставили на остановке общественного транспорта. Потом они еще несколько дней выпивали, потом минчанин оклемался, навел в доме порядок в доме и уехал.

- Мужчины задержаны. Действиям каждого из них в ближайшее время следователи дадут правовую оценку, - сообщили в МВД.