В Минске пьяный мужчина повредил боковые зеркала заднего вида у четырех авто Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске задержали пьяного мужчину, который повредил боковые зеркала заднего вида сразу у четырех авто. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

- В милицию обратились владельцы четырех автомобилей, которые были припаркованы во дворе одного из многоквартирных жилых домов, с заявлением об установлении лица, повредившего в авто боковые зеркала заднего вида. К слову, боковые зеркала заднего вида были повреждены сразу у 4 машин, - рассказали в ведомстве.

Сотрудникам милиции удалось установить, что к содеянному причастен 33-летний мужчина, который ранее уже был неоднократно судим.

- Свой поступок задержанный объяснил тем, что выпил слишком много алкоголя как накануне, так и в день случившегося, - добавили в ГУВД.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Немиге пьяный водитель «Мерседес- Бенц» врезался в «Форд».

По результатам медицинского освидетельствования в крови у мужчины было 1,63 промилле алкоголя. (подробности)

На мужчину, который в Бресте ударил врача из-за политики, завели уголовное дело.

Он стал фигурантом дела о хулиганстве. (подробности)