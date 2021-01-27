В Витебске сотрудники МЧС спасли женщину, которая стояла на карнизе третьего этажа. Фото: МЧС

В Витебске сотрудники МЧС спасли женщину, которая стояла на карнизе третьего этажа. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- Во вторник, 26 января, в МЧС поступило сообщение о том, что на карнизе третьего этажа с внешней стороны дома по лице Ленина в Витебске стоит женщина. Спасатели оперативно приехали на место и обнаружили, что на карнизе находится 81-летняя женщина. Она не могла самостоятельно вернуться в квартиру. При помощи автолестницы сотрудники МЧС поднялись к пенсионерке и помогли ей спуститься на землю, - рассказали в МЧС.

Пенсионерка самостоятельно не могла вернуться в квартиру. Фото: МЧС

Женщина не пострадала. Ее осмотрели врачи скорой медицинской помощи.

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