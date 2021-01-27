В Минске три учреждения здравоохранения вернулись к оказанию услуг по профилю Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске три учреждения здравоохранения вернулись к оказанию услуг по профилю. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».

- С понедельника 185 коек уже вернулись к обычному режиму работы. Все поликлиники оповещены, что мы уже начинаем принимать пациентов на реабилитацию. В нашей больнице есть два реабилитационных отделения для неврологических пациентов и по одному – для пациентов с кардиологическим и травматологическим профилем, - рассказала главный врач 11 городской клинической больницы Валерий Врублевский.

На протяжении двух месяцев 11 клиническая больница, городская гинекологическая больница и 2-ой роддом были перепрофилированы под работу с ковид-пациентами.

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