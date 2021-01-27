Тихановская рассказала евродепутатам о картине «Ева» Хаима Сутина и призвала Запад «быть смелее»

27 января Европейский совет по международным отношениям провел онлайн-дискуссию «ЕС и Беларусь в 2021-м». На нем выступили министры иностранных дел Франции, Польши, Литвы и Румынии, представители Еврокомиссии, а смотрели его около 700 представителей ЕС и других стран. Среди выступавших была и Светлана Тихановская. Свою речь она начала с рассказа о картине «Ева» Хаима Сутина как символе мирной борьбы беларусов против режима. Также она призвала Запад «быть смелее» и назвала список действий, которыми ЕС может помочь белорусам. Вот краткие тезисы:

- Усилить санкции и давление на виновных в нарушении прав человека

- Расследовать уже совершенные преступления против человечности

- Признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями

- Перенаправлять финансовую помощь гражданскому обществу

- Оказывать помощь репрессированным

- Возглавить процесс медиации инклюзивного диалога по мирному транзиту власти в Беларуси

- Помочь в исключении Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза

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