Тихановская рассказала евродепутатам о картине «Ева» Хаима Сутина и призвала Запад «быть смелее»

27 января Европейский совет по международным отношениям провел онлайн-дискуссию «ЕС и Беларусь в 2021-м». На нем выступили министры иностранных дел Франции, Польши, Литвы и Румынии, представители Еврокомиссии, а смотрели его около 700 представителей ЕС и других стран. Среди выступавших была и Светлана Тихановская. Свою речь она начала с рассказа о картине «Ева» Хаима Сутина как символе мирной борьбы беларусов против режима. Также она призвала Запад «быть смелее» и назвала список действий, которыми ЕС может помочь белорусам. Вот краткие тезисы:
- Усилить санкции и давление на виновных в нарушении прав человека
- Расследовать уже совершенные преступления против человечности
- Признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями
- Перенаправлять финансовую помощь гражданскому обществу
- Оказывать помощь репрессированным
- Возглавить процесс медиации инклюзивного диалога по мирному транзиту власти в Беларуси
- Помочь в исключении Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза
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