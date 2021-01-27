В ВОЗ сообщили, что «британский» штамм COVID-19 обнаружили еще в десяти странах Фото: Инна КОРСАК

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что «британский» штамм COVID-19 за неделю обнаружили еще в десяти странах. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- С 19 января «британский» штамм коронавируса был выявлен еще в 10 странах. По данным на 25 января, уже в 70 странах был выявлен «британский» штамм COVID-19. В Великобритании данный штамм показал повышенную заразность, - написано в сообщении ВОЗ.

Также стало известно о том, что штамм, который был выявлен в ЮАР, с 19 января был обнаружен еще в 8 странах. Общее число достигло 31 страны.

Напомним, что «британский» штамм коронавируса был выявлен в декабре 2020 года.

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