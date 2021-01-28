Протестующий из Мостов получил год колонии за чучела милиционеров и гроб в поле

Виктора Царикевича приговорили к году колонии за протесты. Фото: незарегистрированный ПЦ «Весна».

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о том, как в Мостовском районе силовики вычислили и задержали протестующего местного жителя Виктора Царикевича. Мужчина проявил фантазию в протестных акциях: он вывешивал на остановках чучела в милицейской форме, рисовал на деревьях БЧБ-флаги, установил в поле гроб и ритуальные таблички. А также в августе 2020-го года написал «неприличный комментарий» в телеграм-чате под фотографией главы Мостовского райисполкома.

Прокуратура назвала эти протестные акции отличающимися «по своему содержанию исключительным цинизмом».

В среду, 27 января, состоялся суд, сообщила пресс-служба Гродненского облсуда. В отношении 38-летнего обвиняемого были возбуждены уголовные дела за хулиганство и оскорбление представителя власти (ч.1 и ч.2 ст.339 и ст.369 УК РБ).

Суд Мостовского района признал его виновным и по совокупности наказаний приговорил к 1 году исправительной колонии общего режима.

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