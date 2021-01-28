14-летний минчанин обманул гродненца на 500 рублей. И не только его

Вот этот телефон мальчик прислал мужчине, который хотел купить два айфона со скидкой. Фото: МВД.

На мошенничестве попался 14-летний подросток. Мальчик дал объявление в сети о продаже двух айфонов-7. Нашелся покупатель – 38-летний мужчина из Гродно, который попросил отправить ему товар наложенным платежом.

В ответ покупатель получил сообщение, что он может купить айфоны с огромной скидкой, если переведет всю сумму сразу продавцу на карту. Приобрести два айфона-7 за 500 рублей показалось очень выгодным, и мужчина перевел деньги. Вскоре он получил посылку. Правда, товар там оказался совсем другим. Гродненцу прислали портативную колонку «JBL», внешний аккумулятор «MI», телефон «Lenovo» и полимерный чехол. Обманутый мужчина пошел в милицию.

Личность продавца установили сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что таким образом зарабатывал себе на жизнь 14-летний подросток из Минска. К тому времени, как его вычислили, он уже успел потратить все деньги, полученные от гродненца, рассказал первый заместитель начальника Октябрьского РОВД Гродно Вячеслав Демидович.

Выяснилось, что мальчик уже не первый раз проворачивает такие операции и житель Гродно - не единственный пострадавший от его действий.

Подросток еще не достиг возраста, с которого можно быть привлеченным к уголовной ответственности за мошенничество. Поэтому к ответственности привлекут его родителей – за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Им грозит штраф до 580 рублей.

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