В Польше из частной больницы украли вакцину от COVID-19, это первый случай в стране

Из медучреждения в Польше украли вакцину, привить можно было 15 человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Польше правоохранительный органы зарегистрировали первый случай кражи вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Кража произошла в Варминско-Мазурском воеводстве. Злоумышленники ночью проникли в частное учреждение, где оказывают первичную и специализированную медицинскую помощь в населенном пункте Илово-Осада и унесли вакцину. Больше злоумышленники ничего не взяли.

Украденного препарата должно было хватить, чтобы вакцинировать от коронавируса 15 человек.

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