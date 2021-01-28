Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Польше из частной больницы украли вакцину от COVID-19, это первый случай в стране

Украденной вакцины хватит для 15 человек
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Из медучреждения в Польше украли вакцину, привить можно было 15 человек.

Из медучреждения в Польше украли вакцину, привить можно было 15 человек.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Польше правоохранительный органы зарегистрировали первый случай кражи вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Кража произошла в Варминско-Мазурском воеводстве. Злоумышленники ночью проникли в частное учреждение, где оказывают первичную и специализированную медицинскую помощь в населенном пункте Илово-Осада и унесли вакцину. Больше злоумышленники ничего не взяли.

Украденного препарата должно было хватить, чтобы вакцинировать от коронавируса 15 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Китайцы готовы обеспечить Беларусь вакциной от коронавируса, и вот что это может быть за препарат. ПОДРОБНОСТИ.

Коронавирус в Беларуси