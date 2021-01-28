ГАИ рассказала, сколько человек в Беларуси погибли на дорогах в 2020 году

Самой частой аварией 2020 года стали наезды на пешеходов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пресс-служба Главного управления ГАИ МВД обнародовали статистику дорожно-транспортных происшествий за прошедший год, пишет БелТА.

Так в 2020-ом году в авариях на дорогах погибли 551 взрослый и 22 ребенка. Также были травмированы 3678 человек, из которых 422 это дети.

- Произошло 369 дорожно-транспортных происшествий, виновники которых нетрезвые водители. В этих авариях погибли 115 и были травмированы 389 человек, - прокомментировали в ГАИ.

В одном Минске в ДТП с пьяными водителями погибли двое и был травмирован 21 человек.

При этом самой частой аварией прошлого года стал наезд на пешеходов: в 1246 таких происшествиях погибли 235 человек и были травмированы 1065 пешеходов. Следующие аварии по частоте: это столкновения ТС (1059 ДТП), а за ними - происшествия с одним транспортным средством, а именно опрокидывания, наезды на препятствия и животных и т.д. (791 авария).

- В пятницу, 29 января, во всей Беларуси пройдет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Соблюдая ПДД - сохраняешь жизнь». Сотрудники ГАИ проведут широкую разъяснительную работу и профилактические мероприятия, - уточнили в пресс-службе.

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