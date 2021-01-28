Работали весь день и ночь: В Беларуси энергетики все еще восстанавливают электроснабжение после «Ларса»

Энергетики максимально быстро вернули электричество после разгула стихии в Беларуси. Фото: Белэнерго.

В пресс-службе Белэнерго рассказали, сколько еще населенных пунктов в Беларуси остаются без электроснабжения из-за прошедшего циклона «Ларс».

Так на утро четверга, 28 января, энергетики Брестчины и Гродненщины еще проводят восстановительные работы в 56 населенных пунктах. В большинстве этих деревень численность населения менее 50 жителей. Больший урон нанесен был в Гродненской области, там электроснабжение еще не восстановлено в 48 деревнях, и только в 8 в Брестском регионе.

Восстанавливая электричество после "Ларса" областные энергетики помогали "соседям". Фото: Белэнерго.

- Работы по восстановлению электроснабжения были организованы и в темное время суток с соблюдением всех требований охраны труда, - прокомментировали в Белэнерго.

При этом за прошедшие сутки с 06.00 утра 27 января по 28 января, работая и день и ночь, энергетики вернули «свет» в 662 населенных пункта по всей Беларуси.

- Последствия стихии удалось локализовать в максимально короткие сроки. Все благодаря слаженности действий энергетиков, четкой координации и перераспределению сил, а также взаимопомощи между областными организациями, - заявили в Белэнерго.

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