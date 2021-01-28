В Германии нарушителей карантина будут сажать в изолятор. Посмотрите, какие там условия

Вот в таких условиях будут отбывать принудительный карантин немецкие ковид-диссиденты. Фото: Дойче Велле.

В Германии выделили помещение для принудительной изоляции тех, кто нарушает карантин. Попадать сюда люди будут по решению суда. Чтобы оказаться в изоляторе, нужно быть очень упорным ковид-диссидентом – неоднократно нарушать карантинный режим и постоянно на этом попадаться, игнорируя профилактические беседы и предупреждения. Предполагается, что первые «постояльцы» появятся в изоляторе уже в феврале 2021 года.

Под изолятор выделены шесть комнат на территории исправительного центра для несовершеннолетних около города Ноймюнстер в федеральной земле Шлезвиг-Гольштей, пишет dw.com. В комнате размером в 12 квадратных метров есть неширокая кровать, небольшой угловой столик, стул, полка, на окне шторы и решетки.

«Заключенным» будет разрешено пользоваться телевизором, ноутбуком, телефоном, им предоставят психологическую поддержку. Пребывание в изоляторе не должно намного отличаться от домашнего карантина, предполагают власти. Основное отличие в том, что людей, помещенных в изолятор будут охранять. Эту обязанность возложат на добровольцев – 40 полицейских в отставке.

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