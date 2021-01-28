«Терпение людей на исходе»: Билл Гейтс предрек пандемию в десятки раз хуже нынешней

Билл Гейтс считает, что минимум год нужен, чтобы нормализовать жизнь после пандемии. Фото: DPA.

В интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung американский предприниматель, миллиардер и основатель Microsoft заявил, что следующая пандемия может оказаться в «десятки раз хуже» нынешней, пишет ТАСС. И по мнению Билла Гейтса, к следующей пандемии мир не подготовлен.

- Я надеюсь, что через два года будет по-другому. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг - еще многое можно сделать, - уверен он

По словам основателя Microsoft, пандемия «ковида» ужасна, но следующая «может оказаться в десятки раз хуже». При этом он заметил, что существует напряженность в обществе, и даже заявил, что «терпение людей на исходе». Это, прежде всего, он заявил в отношении людей, живущих в стесненных обстоятельствах, например тех, кто не может позволить своим детям обучение онлайн.

- В лучшем случае целый год потребуется, чтобы нормализовать жизнь, - предположил Гейтс.

Известно, что миллиардер вместе со своей супругой возглавляют благотворительный фонд, направленный на борьбу с опасными заболеваниями в развивающихся странах. Среди других основных направлений - программы в сфере образования и здравоохранения в США. Во время пандемии фонд Гейтсов выделил сотни миллионов долларов на разработку вакцин от коронавируса, а также на поддержку бедных слоев населения.

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