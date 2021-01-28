Стало известно, как в Беларуси будут собирать данные для биометрических документов: интернета не будет

Скоро белорусам начнут выдавать биометрические ID-карты. Но и обычные паспорта будут действовать. Фото: Оксана БРОВАЧ

Начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун рассказал о том, как будут собирать персональные данные для выдачи ID-карт.

Сбор данных для биометрических документов будет осуществляться без использования интернета, пишет БелТА, ссылаясь на Алексея Бегуна. Данные будут помещаться в закрытую информационную систему, войти в которую смогут только сотрудники, используя соответствующие ключи. Все действия с данными будут производить только эти сотрудники.

Алексей Бегун рассказал, при каких обстоятельствах данные биометрической ID-карты не могут быть украдены.

"Если гражданин будет его хранить у себя, то дистанционно чип считать невозможно. Фактически все зависит от гражданина, как он хранит свою ID-карту: если он ее никому не предоставляет (точно так же, как с банковской карточкой), то считать данные невозможно. Если же он ее потерял, то он должен оперативно заявить в милицию, чтобы она аннулировала его цифровую подпись и фактически объявила бланк документа недействительным. Тогда гражданин будет защищен от того, что его персональные данные куда-то утекут", - объяснил он.

Вся необходимая инфраструктура для выдачи биометрических документов в стране уже создана, завершился комплекс подготовительных мероприятий. Выдача документов начнется ориентировочно через три месяца после того, как будет подписан соответствующий указ. Это время уйдет на организационно-технические мероприятия.

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