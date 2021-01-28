Названа дата проведения Каннского кинофестиваля в 2021 году

Каннский кинофестиваль состоится летом 2021 года, а не весной. Фото: EDAF.

О том, что проведение Каннского кинофестиваля отложили почти на два месяца, сообщило ТАСС со ссылкой на организаторов кинофорума.

Изначально Каннский кинофестиваль 2021-го года должен был пройти в мае. Однако сроки проведения перенесли из-за эпидситуации в мире.

В итоге даты проведения Каннского кинофестиваля назначены на 6 - 17 июля. Организаторы заметили, что о возможном переносе они информировали еще осенью 2020-го года.

- Сроки каннской декады перенесены в связи с развитием санитарной ситуации в мире, - уточнили организаторы.

Напомним, в 2020-ом Каннский фестиваль и вовсе отменили из-за пандемии коронавируса. Некоторые ленты фестиваля все же показали в кинотеатрах, но в рамках других кинофорумов и тематических показов. Так при строгом соблюдении антиковидных мер в прошлом году были проведены Берлинский и Венецианский кинофестивали. К слову, организаторами кинофестиваля в Берлине уже объявлено о переносе сроков проведения фестиваля на март 2021-го года. При этом конкурсные показы будут проходить онлайн, а публичные показы пройдут не ранее чем в июне.

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