В Минске будут судить директора компании по грузоперевозкам: бросил камень в милиционера, но не попал

Этот камень мужчина бросил в милиционера, но попал в салон машины через открытую дверь. Фото: Следственный комитет.

В Минске завершено расследование уголовного дела о применении насилия к сотруднику милиции. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Екатерина Гарлинская.

44-летнего руководителя компании по грузоперевозкам обвиняют в том, что 5 сентября во время акции протеста на проспекте Дзержинского в Минске он бросил камень в милиционера. По данным следствия, сотрудник увернулся, и камень залетел в салон милицейского авто через открытую дверь.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ст.364 (покушение на применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Раньше он не был судим, но много раз привлекался к административной ответственности.

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