Появилось видео спасения в Бобруйском районе тонущего мужчины

Сельчанина с переохлаждением доставили в больницу Бобруйска. Фото: МЧС.

В пресс-службе МЧС рассказали о спасение тонувшего мужчины на водоеме в Бобруйском районе.

Это произошло утром в среду, 27 января. Около 10.30 часов в МЧС позвонил очевидец и рассказал, что в озере в агрогородке Ленина, принадлежащем предприятию «Совхоз им. Ленина» тонет человек.

- Прибывшие по вызову спасатели установили, что человек находится в воде на расстоянии примерно 100 метров от берега. Сотрудники МЧС вышли на лед за ним, - прокомментировали в пресс-службе.

Мужчина был в воде в 100 метрах от берега. Фото: МЧС.

Из озера мужчину достали с помощью спасательной веревки, жилета и спасательной доски. Спасенного 46-летнего сельчанина тут же передали работникам скорой медпомощи. Ему потребовалась госпитализация в Бобруйскую городскую БСМП, предварительный диагноз - гипотермия.

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