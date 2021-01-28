Под письмом Федерации профсоюзов Беларуси против санкций ЕС подписались более 116 тысяч человек

В ФБП заявили, что санкции введенные против белорусских предприятий «не являются выражением требований трудящихся». Фото: Виктор ПАЖИТОК

О том, что за один день под письмом против санкций ЕС в отношении Беларуси свои подписи поставили свыше 116 тысяч белорусов, заявили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).

Такое количество подписей было собрано всего за один день, заявили в Федерации профсоюзов. И сбор подписей еще будет продолжен.

Открытое коллективное письмо, о котором говорят в профсоюзной федерации, адресовано Международной организации труда (МОТ). В письме, главным образом, хотят заявить, что санкции введенные против предприятий Беларуси затронут работников, их семьи, и главное - «не являются выражением требований трудящихся».

- Снижение зарплат, сокращение рабочих мест, замораживание гарантированных коллективными договорами выплат - это далеко не все, с чем могут столкнуться трудящиеся. Эти меры ухудшат положение не только самих работников, но и членов их семей, - уверены в ФПБ.

Напомним, под антибелорусские санкции, принятые Евросоюзом, попали «Белтехэкспорт», «МЗКТ» - Минский завод колесных тягачей, Dana holdings и «Синезис», «Главное хозяйственное управление» управления делами президента Беларуси, и заводы - «АГАТ-электромеханический завод» и «140 ремонтный завод».

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