В Смоленской области раздавили и закопали почти 80 тонн томатов, помело и груш, которые ввезли с территории Беларуси

Помидоры, помело и груши раздавили и закопали в Смоленской области. Фото:Россельхознадзор.

На одной из региональных дорог сотрудники Смоленской таможни остановили четыре фуры с фруктами и овощами. Большегрузами управляли граждане Беларуси, автопоезда въехали в Россию с территории Беларуси.

-В объезд официальных фитосанитарных норм они перевозили различную подкарантинную продукцию без документов, - сообщает Россельхознадзор.

Фитосанитарные инспекторы определили, что из Беларуси везли 39,1 тонну турецких, согласно маркировке, томатов без сопроводительных документов и без документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность.

-Турецкие томаты должны ввозиться на территорию РФ через строго определенные пункты пропуска с полным комплектом документов, - отметили в Россельхознадзоре.

Без документов в белорусских фурах везли и 20,7 тонн помело и 19,6 тонн. 25 и 26 января помидоры и фрукты уничтожили на полигоне в Смоленской области - вначале раздавили бульдозером, а потом захоронили.

-Виновные лица привлечены Управлением Россельхознадзора к административной ответственности, - отметили в ведомстве.

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