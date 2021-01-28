Названы новые опасные последствия коронавируса: психические и неврологические расстройства

После легко перенесенного ковида возможны неврологические и психологические расстройства. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Британские ученые установили еще одно неприятное последствие перенесенного ковида. Речь идет о психических и неврологических нарушениях. Исследование, проведенное психиатрами из Оксфордского университета, показало, что у каждого девятого пациента после коронавируса возникает инсульт или депрессия. Отмечается, что большая часть пациентов, у которых фиксируются подобные последствия, сам коронавирус перенесли практически бессимптомно, пишет mednovelty.ru.

По словам руководителя исследования Макса Такета, в течение трех месяцев после выздоровления от ковида каждый пятый пациент демонстрировал психические расстройства. У 33 процентов людей, чьи медкарты проанализированы, психическое либо неврологическое нарушение проявлялось в течение полугода после перенесенного COVID-19.

Эксперты предупреждают, что относиться к данному исследованию следует с осторожностью, так как первая запись в медицинскую карту пациента может и не отражать первое проявление психических нарушений. Также в базах, как правило, нет информации о размене семьи, занятости и прочих подробностях, характеризующих личность, отмечает издание.

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