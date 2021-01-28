Опубликованы рекомендации по стратегии отношений с Беларусью, которые Атлантический совет дал президенту США

Авторы доклада считают, что у Байдена есть исторический шанс «объединить Европу и переломить диктатуру». Фото: Reuters.

В сети появились рекомендации, предоставленные Атлантическим советом 46-му президенту США, пишет tut.by. Доклад даже так и озаглавлен: «Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации».

Рекомендации для американского президента подготовил штат авторов, среди которых имена журналиста и дипломата Андреса Ослунда, замдиректора Евразийского центра Атлантического совета Мелинды Хэринг, экс-посла США в Узбекистане и Украине Джона Хербста и бывшего посла США в России, экс заместителя генсекретаря НАТО Александра Вершбоу.

Главное, что замечают авторы документа, это то, что у Байдена и его администрации сейчас появилась историческая возможность «объединить Европу и переломить диктатуру, создав международную коалицию в поддержку демократии в Беларуси». И для этого Байден должен посодействовать росту белорусского демократического движения и укреплению лидера оппозиции, а также ослабить поддержку Лукашенко

- В первые 100 дней на посту президента Джозеф Байден должен провести официальную встречу со Светланой Тихановской. Также назначить высокопоставленного чиновника, который будет заниматься координацией совместных действий по антибелорусским санкциям со стороны США, Канады, Великобритании и ЕС, - говорится в докладе.

Еще авторы считают, что Байден должен подписать указ о санкциях против сотен белорусских чиновников, и даже готовы предоставить список имен.

При этом в рекомендациях есть и советы о том, чтобы США официально начали называть Александра Лукашенко бывшим президентом Беларуси. А посол США Джули Фишер, заняв свой пост в Минске, не вручала ему свои верительные грамоты, но посетила Вильнюс.

В докладе говорится и о санкциях против России, российских политиков, СМИ и журналистов, которые политически или финансово поддержат режим Лукашенко.

- Также США следует ввести санкции в отношении компаний, которые занимаются частными финансами Лукашенко. И угрожать санкциями российским компаниям и бизнесменам в случае, если они захватят белорусские компании или поддержат режим Лукашенко, - заявляют авторы документа.

В докладе говорится и о выделении средств на поддержку гражданского общества в Беларуси и независимых СМИ - «не менее 200 миллионов долларов ежегодно». Например, Конгрессу рекомендовано увеличить бюджет белорусской службы «Радыё Свабода» в два раза.

Рекомендации также коснулись гуманитарной помощи от США и ЕС для оппозиции, содействия освобождению и амнистии всех политзаключенных и т.д.

А для разрешения белорусского кризиса, по мнению авторов, США может использовать свое влияние на ОБСЕ, ООН и другие международные организации. Призывать и настаивать на осуществлении национального диалога, проведении «свободных и справедливых выборов».

Еще в докладе есть ряд рекомендаций с прицелом на «последствия», которые обозначены, как «управление реакцией России на события в Беларуси с целью предотвращения репрессий со стороны Кремля».

СПРАВОЧНО: Атлантический совет - это американский аналитический центр, созданный для поощрения взаимосотрудничества США с Западной Европой. Юридически у совета нет прямой связи с правительством США или НАТО.

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