Брестчанин слепил трехметрового снеговика-гусеницу. И это еще без шляпы!

Вот такого снеговика слепил житель Бреста из снега, который принес циклон "Ларс". Фото: БрестСити.

Жителя Бреста Виталия сильные снегопады, которые прошли на днях в регионе, не обескуражили. Мужчина нашел, как использовать это обстоятельство для развлечения и слепил огромного снеговика. Фото своего произведения он прислал в редакцию БрестСити.

Снеговик состоит не из традиционных трех шаров, а из семи, и поэтому чем-то напоминает вставшую на хвост гусеницу. Высотой он три метра тридцать сантиметров. «И это еще без шляпы!», - отметил Виталий. В руках у снеговика швабра. Чтобы сделать ее соразмерной снежному гиганту, ручку швабры пришлось удлинить, привязав ее к шесту.

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