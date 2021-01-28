Фотофакт. На МКАД пьяная водитель врезалась в припаркованную машину, уехала и оказалась в кювете

Нетрезвая водитель попала в ДТП на МКАД. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла на внешнем кольце МКАД, сообщили 28 января в телеграм-канале пресс-службы УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ДТП попал 33-летняя водитель «Шевроле». Которая проезжая по внешнему кольцу МКАДа от улицы Шаранговича в сторону улицы Громова выехала за пределы проезжей части и врезалась в припаркованный «Форд».

- После столкновения водитель продолжила движение и оказалась в кювете. В ДТП никто не пострадал, только у авто механические повреждения, - пояснили в пресс-службе.

Однако в ГАИ уточнили, что виновница аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения. У минчанки выявлено 1,52 промилле.

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