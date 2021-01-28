Белорусские таможенники рассказали о самых крупных задержаниях года

Белорусские таможенники рассказали о самых крупных задержаниях минувшего года. На этом фото - психотропные вещества, которых хватило бы на 600 тысяч доз, и служебная собака, которая помогла их обнаружить. Фото: ГТК

Белорусская таможня составила топ самых крупных задержаний за 2020 год. Вот что в него вошло.

Возглавляет список крупная партия наркотиков, которую пытались провезти в морском контейнере с пестицидами из Риги на территорию ЕАЭС. В контейнере прятали 668 кило гашиша. Это 3,3 миллиона доз и 13,4 миллиона долларов.

На втором месте тоже запрещенные вещества . Брестские таможенники и пограничники пресекли ввоз из Сербии партии психотропов. В промышленном оборудовании, которое везли через пункт пропуска Козловичи, нашли 182 кг МДМА, амфетамина и метамфетамина. Этого хватило бы на 600 тысяч доз. Общая стоимость веществ на черном рынке – более 3,5 млн долларов.

Стоимость следующего «лота» в валюте подсчитать невозможно – в автопоезде, прибывшем из Сербии, в грузовом отсеке среди картона прятались два парня. У молодых людей не было документов. Парни сказали, что им по 16 лет. Предположительно, это были граждане Афганистана.

Четвертую позицию занимает черная икра, изъятая в пункте пропуска Котловка. Икру спрятали среди партии пищевого мака. Мак везли из Литвы с документами, икру –без. Кроме того, что на икру не было фитосанитарного сертификата, ее еще хранили в ненадлежащих условиях и без соблюдения температурного режима. Общая стоимость икры превысила 200 тыс. евро.

На пятом месте – партия инвентаря и снаряжения для спорта стоимостью 830 тысяч рублей. Более семи тысяч лыж, сноубордов, шлемов, ботинок и другой экипировки производства известных австрийских, итальянских, французских, немецких производителей задержали в пункте пропуска «Каменный Лог». Эти товары контрабандисты не прятали, но занизили их стоимость в семь раз.

Партию черной икры спрятали среди семян мака. Фото: ГТК.