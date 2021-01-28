Вот почему адвокаты Бабарико попросили рассматривать его дело не в Верховном суде Беларуси

Если дело топ-менеджмента «Белгазпромбанка» рассмотрит Верховный суд, у фигурантов не будет возможности подать на апелляцию. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что защита Виктора Бабарика обратилась в Верховный суд и попросила рассматривать его дело в любом нижестоящем суде, сообщил tut.by.

Так адвокаты Бабарико предложили, чтобы дело их подзащитного рассматривали в Минском горсуде или каком-нибудь районном суде. По словам Дмитрия Лаевского и Натальи Мацкевич, это связано с тем, что в Беларуси приговоры Верховного суда не подлежат обжалованию в апелляционном порядке.

- Рассмотрение дел такой категории, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, возможно в любом из нижестоящих судов. Однако Верховный Суд по своей инициативе может принять уголовное дело к производству, - заметили адвокаты.

Напомним, уголовное дело в отношении топ-менеджмента «Белгазпромбанка» было передано в Верховный суд. И, если оно будет рассматриваться там, то все фигуранты будут лишены права на апелляцию.

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