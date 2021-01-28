Минчанка готовила ужин и едва не сгорела

Халат загорелся, когда минчанка готовила ужин. Фото: pixabay.com.

Пожар случился вечером в среду, 27 января. Подробности рассказала пресс-служба Минского городского МЧС в суточной сводке.

Так около 19.35 часов в квартире одной из многоэтажек в 34 доме на улице Могилевской произошло возгорание. Огонь вспыхнул на кухне, все началось с домохозяйки - женщина готовила ужин, и на ней загорелся халат.

- Возгорание в квартире было оперативно ликвидировано. Пострадавшей женщине потребовалась госпитализация, ее доставили в минскую БСМП. Точная причина пожара устанавливается, - добавили в пресс-службе.

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