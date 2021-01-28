В Гродно девочка поцарапала 12 автомобилей, милиция ищет ее родителей

Супруги рассматривали автомобили на стоянке, а ребенок тем временем их царапал. Фото: кадр из видеонаблюдения.

Гродненская милиция ищет родителей ребенка, который повредил 12 автомобилей на автостоянке площадки по реализации автомобилей на улице Весенней в Гродно. Как это было, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

История произошла еще 30 декабря. Семья с двумя детьми пришла выбирать автомобиль. Пока родители рассматривали машины на стоянке, младший ребенок сидел в коляске, а девочка немного постарше отошла в сторону. Она взяла камень и поцарапала покрытие на 12 машинах. Через какое-то время семья ушла в сторону улицы Болдина.

Владельцы площадки предположили, что родители не заметили, как девочка царапала автомобили камнем и разместили в СМИ информацию об инциденте, надеясь, что они отзовутся и вопрос можно будет урегулировать. Но никто не отозвался, и тогда они обратились в милицию.

Ущерб составил 2500 рублей.

-Милиция просит главу семьи обратиться в Ленинский РОВД Гродно для того, чтобы по-человечески урегулировать сложившийся вопрос с владельцами автокомиса. Также звоните по телефонам +375336577298 или 102, - сообщили в УВД.