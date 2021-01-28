Наркодилер задержан в Гродно: служебная собака нашла у него более 5 кг марихуаны

В Гомеле задержан наркодилер. Фото: скриншот видео МВД

Сбытчика марихуаны задержали в Гродно 27 января сотрудники милиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

– В середине января в областном центре оперативники задержали 34-летнего неработающего гомельчанина. При себе он хранил полимерный пакет с марихуаной (более 100 гр). Тогда следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств, а милиционеры из областного УВД подключились к поиску сбытчика, – рассказали подробности в МВД.

Сбытчика задержали накануне. Оказалось, что это 36-летний неработающий мужчина.

– По оперативной информации, он мог хранить крупную партию каннабиса в квартире, где проживает, – добавили в пресс-службе.

В его дом прибыл кинолог с собакой, которая и нашла схроны с марихуаной. Вещество было расфасовано в различные пакеты (большие и мелкие), которые хранились во всех комнатах, некоторые были спрятаны даже в мебели и банках.

– Общий вес «травы» составил более 5 кг. Там же хранилось приспособление для употребления наркотиков, – сообщили в милиции.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Мужчина находится в ИВС. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хранение марихуаны.