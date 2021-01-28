Плюс 4 копейки: белорусский рубль резко обвалился к доллару и евро 28 января

Белорусский рубль резко обвалился к доллару и евро 28 января Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Белорусский рубль уже который день продолжает падение по отношению к доллару и евро, а 28 января курсы этих валют резко влетели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. По данным на полдень, скачек достиг следующих планок. Доллар США подорожал сразу на 4 копейки или на 1,59% (+0,041) до 2,6228 USD/BYN.

Курс евро тоже значительно повысился - более чем на три копейки или на 1,09% (+0,0343) - 3,1711 EUR/BYN.

А вот по отношению к российскому рублю национальная валюта чуть-чуть укрепилась: курс снизился на 0,11% (-0,0037) и составил 3,4362 белорусских рубля за сто российских.

По итогам торгов евро вышел на новый рекорд и обновил исторический максимум - последний раз это произошло 5 января, когда евро достиг 3,1703 EUR/BYN.

Следующие торги на бирже пройдут в пятницу, 29 января. До их окончания курсы валют Национального банка будут на уровне тех, которые установились на торгах в четверг. Исходя из этого коммерческие банки устанавливают свои курсы купли и продажи.