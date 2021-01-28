Макей отреагировал на аудиозапись о «лагерях для острокопытных»

Владимир Макей прокомментировал аудиозапись о "лагерях для острокопытных". Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Глава МИД Беларуси Владимир Макей высказался о появившейся в интернете аудиозаписи, где говорится об идее создать в стране лагерь «для острокопытных» (осужденных по политическим статьям).

По словам Макея, он не верит в это, потому что доверяет только конкретным фактам и аргументам.

– Я понимаю, что можно, как у нас сейчас модно, не доверять аргументированной информации, официальным данным, но зная, как ведут себя различные Telegram-каналы и какую информацию доводят до наших европейских западных партнеров оппоненты власти, я должен сказать, что я абсолютно не верю тем измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти. Поэтому, прежде чем приводить какие-то вымышленные факты и информацию, надо детально разобраться в них, – заявил Макей, его цитирует портал tut.by.

Он добавил, что не склонен идеализировать ситуацию в Беларуси, стране есть над чем работать, однако изменения, как считает Макей, должны происходить не под диктовку внешних кураторов, не под давлением улицы, не через революцию, а в рамках закона.

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