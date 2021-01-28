Социальные пенсии и доплаты пенсионерам повышаются в Беларуси с 1 февраля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Благодаря новому бюджету прожиточного минимума с 1 февраля в Беларуси возрастут социальные пенсии, некоторые надбавки и повышения, а также доплаты пенсионерам в определенном возрасте. Это следует из информации, опубликованной Министерством труда и соцзащиты.

Доплата для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет составит 49,29 рубля, а в возрасте от 80 лет - 65,72 руб. Пособие по уходу за инвалидом I группы или человеком, достигшим 80-летнего возраста, подняли до 262,87 руб.

Надбавка для инвалидов I группы отныне установлена в размере 65,72 руб. Социальные пенсии инвалидам I группы увеличены до 289,16 руб., инвалидам II группы (помимо инвалидов с детства), а также детям в случае потери кормильца 223,44 руб., инвалидам III группы - 197,15 руб.

Напомним, эти размеры будут актуальны с 1 февраля по 30 апреля 2021 года, а затем БПМ снова должны пересмотреть. Сейчас его повысили в среднем на душу населения на 4 рубля 76 копеек до 262,87 руб.