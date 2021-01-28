Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 января 2021 года: снова десять смертей

Новые данные по заболеваемости коронавирусом опубликовал Минздрав Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Новые официальные данные по заболеваемости коронавирусом в Беларуси опубликовало Министерство здравоохранения 28 января. По статистике ведомства, за сутки в стране зарегистрированы 1 тыс. 718 пациентов с COVID-19, выписаны - 2 тыс. 131 человек.

С начала пандемии в стране официально подтверждена смерть 1 тыс. 688 пациентов, которые болели коронавирусной инфекцией. Таким образом, число умерших с ковидом за сутки - 10 человек.

За весь период распространения инфекции на территории республики зарегистрированы 242 тыс. 851 человек с положительным тестом на «корону», а поправились уже 229 тыс. 199 пациентов. Всего в стране медики выполнили 4 млн. 415 тыс. 199 тестов, в том числе за минувшие сутки - 15 тыс. 832 теста.

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