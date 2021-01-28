Мороз и гололедица: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 29 января

Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 января из-за гололедицы и снега. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Желтый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси 29 января. В республике местами ожидается сильный снег и гололедица.

– 29 января (пятница) на отдельных участках дорог сохранится гололедица, ночью местами по востоку ожидается сильный снег, – рассказали в Белгидромете.

Желтый уровень означает, что погодные условия потенциально опасны: возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры и др. Эти явления погоды обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

По данным сайта pogoda.by, в пятницу ночью будет облачно с прояснениями, днем ожидается в основном облачная погода. На большей части Беларуси выпадет снег. Местами прогнозируются слабые туман и гололед.

Ветер днем будет западный, северо-западный 4-9 м/с, в некоторых районах – с порывами до 14 м/с.

Ночью будет морозно: столбики термометров опустят до отметки в -2°С… -8°С, а при прояснениях ожидается до -10 °С. Температура воздуха днем от 0°С до -5°С.

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