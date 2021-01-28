«Чтобы впредь не допустить подобного». Стало известно, какие изменения в закон внесут власти Беларуси

В законодательство Беларуси в ближайшее время внесут изменения Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Предложения об изменении законодательства в Беларуси будут подготовлены безотлагательно и приняты в скором времени, заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов после совещания с Александром Лукашенко 28 января. Тот поставил для этого кратчайшие сроки, добавил заместитель госсекретаря и уточнил, что изменения в национальное законодательство намерены внести уже до окончания первого квартала 2021 года - по март включительно.

По словам Рахманова, это новшества, «связанные с внутриполитической ситуацией в стране». Смысл рассмотренных у Лукашенко предложений по изменению законодательства в том, чтобы «оно своевременно и оперативно реагировало на любые вызовы и угрозы», цитирует belta.by. В частности, имеются в виду те, «с которыми страна столкнулась» во второй половине прошлого года.

Имеются в виду массовые уличные акции, призывы к забастовкам, «распространение незарегистрированной символики», сбор персональных данных. Поставлена задача - «впредь не допустить подобного», и для этого внести изменения в административное, уголовное, избирательное законодательство.

В частности, известно о предложениях по изменениям в Уголовный и Трудовой кодексы, также речь идет о поправках в закон об экстремизме, принятие закона «о недопущении героизации нацизма», о «защите от агрессивных выпадов в адрес судей, правоохранителей, журналистов, других социальных групп». Кроме того, власти намерены законодательно усилить защиту персональных данных.

Напомним, Лукашенко поручил рассмотреть законодательство по массовым мероприятиям, экстремизму и терроризму.