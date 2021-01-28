Названо заболевание, повышающее риск смерти от коронавируса почти в три раза

Названа болезнь, увиличивающая риск смерти от коронавируса.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Исследователи из США выяснили, при какой болезни серьезно повышается риск смерти от коронавируса. Результаты научной работы опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.
По словам специалистов, у тех, кто страдает от шизофрении, вероятность умереть от COVID-19 почти в 2,7 раза выше, чем у пациентов без этого психического заболевания.
Такие выводы ученые сделали после того, как изучили медицинские записи 26 тысяч 540 пациентов из Нью-Йорка с марта по май 2020 года, из них коронавирус был выявлен у 7348 человек.
Исследователи разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории (шизофрения, аффективные и тревожные расстройства) и проанализировали течение COVID-19 у них и у людей без таких отклонений.
Из более чем семи тысяч заболевших коронавирусом у 75 пациентов была еще и шизофрения, у 564 – аффективные расстройства, еще у 360 – тревожные. Всего 864 пациента умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с того момента, как им поставили диагноз.
В результате ученые выяснили, что у страдающих от шизофрении был выше риск смерти от коронавируса почти 2,7 в сравнении с остальным. Любопытно, что эксперты не нашли связи между смертями от COVID-19 и аффективными или тревожными расстройствами.
Специалисты добавили, что продолжат изучать, как связано между собой наличие шизофрении и смертность от коронавируса у пациентов.
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