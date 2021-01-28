Комитет украинской Рады поддержал запрет импорта электроэнергии из Беларуси и России

Рада Украины поддержала запрет на импорт электроэнергии из Беларуси. Фото: pixabay

В украинской Раде поддержали законопроект о запрете импорта электроэнергии из Беларуси и России. Такое решение принято 28 января на совещании Комитет парламента по вопросам энергетики.

– Комитет по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. Это обезопасит нас от того опасного крючка, на который в очередной раз нас хочет подсадить страна-агрессор, – заявил депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, его слова приводит ТАСС.

Добавим, что осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила импорт электроэнергии из России. С 1 января 2021-го украинские компании вновь начали покупать электроэнергию в Беларуси после того, как в мае 2020-го отказались от поставок.

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