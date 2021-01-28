Лукашенко о терактах в Беларуси: «Пытались взрывать дома и улицы»

Лукашенко рассказал о попытках терактов в Беларуси. Фото: БелТА

На совещании по вопросам совершенствования законодательства Беларуси с учетом «внутриполитической ситуации» Александр Лукашенко сделал ряд громких заявлений. В частности, он утверждает, что спецслужбам удалось пресечь террористические акты. И пообещал, что Комитет госбезопасности предаст огласке эти сведения.

- Пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка, - цитирует Лукашенко belta.by. Как он заявил, «полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их».

Кроме того, Лукашенко отметил, что «есть несогласные», однако «есть же нарушители закона - под это ж подлезли многие, и особенно боевики - группы».

Он добавил, что «некоторые уже известны». Лукашенко уверен, что «если бы хоть один дом они взорвали, то наши очумелые в Минске, которые уж так переживали за насилие, многое бы поняли». Однако этого не произошло благодаря КГБ и милиции.

Лукашенко продолжил мысль и признался, что «у нас подозрение есть на некоторые группы, но мы не уверены, что видим и знаем всех». Он считает, что «забросить к нам людей с оружием и боеприпасами, взрывчаткой никаких проблем нет».

Напомним, на совещании шла речь о том, чтобы изменения в национальное законодательство внести уже до окончания первого квартала 2021 года.

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