«Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках». Лукашенко рассказал, как будет защищать страну

Лукашенко с автоматом в руках уже видели. Фото: Telegram-канал "Пул Первого"

На совещании по вопросам совершенствования законодательства Беларуси 28 января Александр Лукашенко заявил, что будет защищать государство, чего бы это ему ни стоило:

- Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках.

Он предостерег участников совещания: ни в коем случае нельзя расслабляться. И сделал еще одно заявление:

- То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут (судя по всему, речь идет о действиях силовиках на подавлении послевыборных протестов — Ред.).

Напомним, в тот же день Лукашенко заявил о попытках терактов в Беларуси, которые пресекли КГБ и милиция. Он уверен, что «если бы хоть один дом они взорвали, то наши очумелые в Минске, которые уж так переживали за насилие, многое бы поняли».

Читайте подробнее, что сказал Лукашенко о терактах в Беларуси: «Пытались взрывать дома и улицы».

Напомним, Лукашенко с автоматом в руках уже видели - после массовой акции протеста в Минске 23 августа.