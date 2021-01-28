Лукашенко высказался о расследовании Навального и протестах в России

Лукашенко вступился за Путина после расследования Навального. Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко назвал главное отличие протестов в России и Беларуси. Свое мнение он высказал 28 января во время совещания по вопросам совершенствования законодательства.

– Отличие между белорусскими событиями и российскими, вот увидите, их может быть несколько, но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно, – заявил он.

Кроме того, он прокомментировал недавнее расследование российского политического и общественного деятеля Алексея Навального «Дворец для Путина».

– Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна – это только начало. Ему я хочу сказать: если кто-то решил бороться против власти, против президента, осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Сам был судим, и он сегодня борец с коррупцией. Во-вторых, почти отравили, выпустили в Германию, захотел там лечиться и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Слушайте, что это? Люди не понимают? Никто Путину не простит, что он остановил войны в России, и то, что в кучу собрал Россию. Ему это никто не простит, ни американцы, не Евросоюз, ни внутренние либералы, и он к этому должен быть готов, – считает Лукашенко.