«Они сбежали и начинают "плявузгать"». Лукашенко - об оппозиции, ВНС и политической амнистии

Лукашенко посещал политических оппонентов в СИЗО. Фото: Пул Первого

На совещании по вопросам совершенствования законодательства Беларуси с учетом «внутриполитической ситуации» 28 января Александр Лукашенко прокомментировал проведение Всебелорусского народного собрания. По его словам, всегда оно давало эффект, но сейчас власть начинают критиковать.

- Кто - беглые прежде всего. Они сбежали и начинают там что-то «плявузгать», как я говорю по-белорусски. Чего вы «плявузгаете»? - цитирует пресс-служба президента. - Вы объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Далее - «альтэрнатыўны сход замежжа».

Лукашенко заочно обратился к «так называемой оппозиции»:

- Чего вы сегодня рыдаете? (...) Кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание, кто вас туда будет приглашать?

В то же время Лукашенко пообещал, что на ВНС пригласят тех, кто «захочет разговаривать во имя страны».

Также он коснулся темы политической амнистии и заявил, что «сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия… политическая амнистия и прочее». Лукашенко назвал свое условие и пообещал, что при его выполнении «завтра будет политическая амнистия»:

- Если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам.

Лукашенко призвал «прекратить всякую болтовню». По его словам, во время посещения арестованных в СИЗО он «им всем сказал: всё, что украдено у народа, верни».

- Жду-с. До сих пор жду-с… - продолжил Лукашенко и добавил, что он - «человек осведомленный» и в курсе того, что «обсуждались эти вопросы с родственниками». - Возможность у этих протестунов, главарей, была - денег жалко.

Лукашенко подытожил, что «как решит суд, так и будет, - вот и вся политическая или прочая амнистия», призвав не строить иллюзии.

Напомним, тему политической амнистии намерен поднять на ВНС освобожденный из СИЗО политолог Юрий Воскресенский.

Читайте также, что еще сказал на совещании Лукашенко:

«Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках». Лукашенко рассказал, как будет защищать страну

Лукашенко о терактах в Беларуси: «Пытались взрывать дома и улицы»

Лукашенко высказался о расследовании Навального и протестах в России

Лукашенко назвал число: сколько белорусов его не поддерживают