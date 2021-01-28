«Только с пятого раза в лунку вошла»: Рыбак выловил гигантскую щуку в озере около Лиды

Рыбак поймал гигансткую щуку в озере около Лиды. Фото: "Лидская газета"

Любитель рыбалки, житель Березовки в Лидском районе Дмитрий Малявский выловил щуку весом 9,5 килограммов.

Такой невероятный улов у него был на озере в деревне Велички 16 января, пишет «Лідская газета».

По словам 58-летнего рыболова, он занимается этим с детства, это его любимое хобби. Раньше в его коллекции трофеев тоже были впечатляющие экземпляры (по 4,5 килограмма), однако рыба весом почти в десять попалась в первый раз.

– В этот раз ловил на жерлицы, – говорит Дмитрий. – Когда почувствовал, что рыба клюнула, не сразу смог вытянуть – только с пятого раза в лунку вошла. А помог вытащить ее местный житель, который быстро подоспел с багром.

Мужчина решил заморозить рыбу, а голову, которая завесила почти килограмм, засолил, позже засушит.

Читайте также:

Посмотрите, какую гигантскую рыбу поймал гродненец во время зимней рыбалки

Такой гигантский улов и летом большая редкость, а тут - самая настоящая зима! (подробности).